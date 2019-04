Vabade kunstide teaduskonna lõputöid saab näha EKA galeriis

Maraton algab täna õhtul kaasaegse kunsti magistriõppe tööga "You are not alone" ehk "Sa pole üksi", mille juhendajad on Evelyn Raudsepp ja Henri Hütt. Järgnevad maali, skulptuuri, fotograafia, graafika ja teiste erialade tööd.

Suur ühisnäitus TASE avatakse mai lõpus ning siis saab korraga näha kõiki selle aasta lõputöid, ERKI moeshowd ja avalikke kaitsmisi.

Kunstnikud: Andre Joosep Arming, Helena Lepik, Irmeli Terras, Heleliis Hõim, Ryan Galer, Angela Elizabeth Ramírez Fellowes, Mari-Liis Sõrg, Katrin Enni, Aksel Haagensen, Marianne Siilbaum, Sarah Johnston, Jose Aldemar Muñoz Ñustes.