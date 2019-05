Vihmar toob Endlas lavale Shakespeare'i komöödia tänapäevases võtmes

Shakespeare'i 1597. aastal valminud komöödia "Windsori lõbusad naised" on eesti keelde tõlkinud Georg Meri. See on abielust, rikkusest, armukadedusest ja valedest rääkiv lavalugu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Endla lavale on kunstnik Jaanus Vahtra loonud tänapäevase keskkonna, sama käib kostüümide kohta.

"Ta on ühest küljest nii lollakas näitemäng, tundub, et ta on nii nõme ja ma võtsingi selle. Samas on seal mingisugused nii lihtsad ja targad asjad, mille pärast teha. Seal on kõik koos. Ja ma pole Shakespeale'i komöödiat ju teinud. Lugeda on üks asi, aga teha on ikkagi teine asi. Seda teha on palju lõbusam. Inimloomus ei ole mingisuguse paari-kolme sajandiga muutunud midagi. Ei ole, absoluutselt ei ole, mitte midagi ei ole muutunud," rääkis Vihmar.

Mõnes stseenis paistab, et näitlejad saavad ennast põhjalikult välja elada.

"Ei, tegelikult rabelemist ei ole väga palju, aga kostüüm on tõesti mugav, nii hästi läheb harva," rääkis Frank Fordi osatäitja Märt Avandi.

"See näitemäng on selline, et peaaegu kõikidel on läbivad rollid. Peale Peeter Tammearu, kes, võib öelda, on peaosaline. Ülejäänud on kõrvalpeaosad. Läbivalt jah, aga väga palju rabistamist ka ei ole, mille üle mul on päris hea meel," lisas ta.