Ingomar Vihmar: "Windsori lõbusad naised" on justkui #MeToo lugu, aga hea lõpuga

Lavastaja Ingomar Vihmar toob Endlas lavale Shakespeare'i komöödia "Windsori lõbusad naised" ja selle uues võtmes. Vihmar märkis, et see on justkui #MeToo lugu, aga hea lõpuga.

Lavastaja Ingomar Vihmar tõdes, et esietenduse-eelne aeg on nii intensiivne, et protsessis sees olles ei oska hinnata, kui suur närv sees on, kuid kinnitas, et lavastuse saavad nad esietenduseks valmis igatahes.

"Seal on nii palju nii lollakaid asju, et ma ei oska seda seletada, aga nad mõjuvad kummaliselt ja samas on Shakespeare'i puhul kõik nii lihtne ja loogiline," sõnas Vihmar "Ringvaatele".

Missis Meg Page'i osatäitja Kleer Maibaum-Vihmar ütles, et "Windsori lõbusad naised" on lihtsalt väga lõbus lugu sellest, kuidas naised ei lase endale liiga teha.

"Üks selline keskealine lõbus naisterahvas, kellel ei ole päeva jooksul väga palju midagi teha, kes naudib elu. Üks linna tulnud meesterahvas hakkab külge lööma nii talle kui ka tema sõbrannale, ja siis nad otsustavad talle natuke vingerpussi mängida," kirjeldas Maibaum-Vihmar. "Ühesõnaga ta paika panna, et nii päris asjad ei käi, et sa lihtsalt tuled ja otsustad abielunaised rajalt maha võtta."

Vihmar usub, et Shakespeare'i oli "nii normaalne kabi", et tal on sellest ükskõik, et ta on tema loodud näidendi toonud nüüd lavale just sellises vormis. Ta märkis, et see on justkui #MeToo lugu, aga hea lõpuga. "Kõik andestavad üksteisele, kui keegi on kellegagi käitunud matslikult või halvasti."

Missis Alice Fordi osatäitja Carita Vaikjärv märkis, et tema ei ole ahistamise teemat seal ise tunnetanud. "Minu jaoks on see, et kes-kellele-meeldib-või-ei-meeldi, ütleme nii."

Märt Avandi ütles, et kui Shakespeare selle näidendi 400–500 aastat tagasi kirjutas, siis tõenäoliselt ta selle taga midagi sügavat ei mõelnud. "Üsna lihtne moraal ja üsna lihtne lugu."