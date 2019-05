Uus veebiportaal Murdekiiker avab Eesti murrete algkujud

Välja on toodud murretele iseloomulikud jooned ja sõnavara, mida võib kuulata helisalvestistelt autentses esituses, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kiikri koostaja Jüri Viikberg ütles, et moodsale veebiplatvormile sai alus pandud juba vähemalt 100 aastat tagasi, kui eesti murrete uurimist alustati.

Ühtlasi saab Murdekiikri kasutaja rohkelt taustateavet murrete kõnelejate ja piirkonna kohta, kust ta pärit on. Ehkki platvormi on koondatud ka varem ilmunud materjalid, on seda täiendatud ka seni avaldamata teabega. "Murdekiikri pluss on võib-olla ka selles, et kui me tänapäeval käime Võrumaal, Kodaveres või Kihnus, siis me kuuleme murdekeelt ka tänapäeval ja murdekeel naljalt ei kao, aga siin on nüüd võimalus kuulata sellist vanapärast murdekeelt, mida räägiti 19. sajandi lõpus või 20. sajandi algul," kinnitas Viikberg.

Murdekiikri eelkäija oli Eesti Keele Instituudi murdekogude alusel loodud CD "Eesti murdeplaat" (2002).