ERR USA-s: eestlased aitavad Kalevala-teemalist muusikali Broadwayle tuua

Soomlanna Johanna Telander on USA-s elanud üle kümne aasta ja loonud seal perekonna. Ta räägib oma kahe lapsega iga päev soome keeles, et hoida oma kultuuri lähedal, kuid mida vanemaks nad said, seda rohkem oli neil keeruline mõista, miks on see nii oluline. Telander tundis, et ta hakkab ka ise oma soome identiteeti kaotama, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

"Seega, ma pöördusin tagasi "Kalevala" juurde, mida ma oli lugenud 15-aastaselt, ja ma mõistsin, et seal on nii palju imelisi lugusid, mida me saaksime kasutada, et rääkida oma identiteedist, aga võib-olla ebatraditsiooniliselt," selgitas Telander.

Nõnda tekkis Telanderil idee, et "Kalevala" võiks teha uuestisünni muusikali vormis. Mõtted muutusid lauludeks ja käsikirjaks. Järsku liikus "Kalevala" muusikal täistuuridel edasi.

Telanderil sõnul üritas ta esimese vaatuse hoida üsna traditsioonilise. Teises vaatuses tegi ta aga üsna suuri muudatusi. Täielikult on välja lõigatud Kullervo tegelaskuju ja Põhjala neiule on antud palju suurem roll. Lugu jutustab Soome mets. Tema arvates on kogu muusikal ka veidi fantastilisem kui eepos.

"Muusikalis on fantaasiaelemente, millele "Kalevala" eeposes on vihjatud, kuid ma tahtsin lisada veidi värvi, mida tänapäeva inimesed ootavad, kui nad vaatavad fantaasiafilme nagu "Sõrmuste isand" või isegi seriaale nagu "Troonide mäng"," märkis Telander.

Telander rõhutas, et "Kalevala" osatäitjad võivad aastate jooksul muutuda, kuid praegu on ta suutnud leida väga mitmekesise meeskonna.

Muusikalile on algushetkedest saadik andnud oma panuse ka kaks eestlast. Kristi Roosmaa on nii kaasprodutsent kui ka üks näitlejatest. Valev Laube tegeleb kogu turunduspoolega.

Laube sõnul on lõppeesmärgiks jõuda "Kalevalaga" Broadwayle, kuid see võib võtta veel aastaid. "Tihtipeale siin Broadwayl on tavaks see, et mitu aastat tehakse tööd projekti kallal, et leida rahastus täisproduktsioonile."

Laube arvates on positiivne, et nad on suutnud "Kalevala" lauludega USA-s ja Soomes korraldada juba mitu kontserti. Telanderi sõnul ongi praegu tema üks peamisi eesmärke muusika tutvustamine.

"Võib-olla nii, nagu kunagi oli "Jeesus Kristus superstaari" muusikaliga. Inimesed teadsid neid laule enne, kui nad läksid publikuna seda muusikali vaatama. Ma tahaks teha sama meie muusikaga. Ma tahaks, et see oleks see, mis inimesi kutsub," lausus Telander.

Samas on Laube sõnul nüüd oluline liikuda edasi praktilisema poolega ja leida peaprodutsent, kes suudaks pardale tuua ka investorid.

"Meil on minu meelest hetkel kaks või kolm produtsenti, kes on sellest huvitatud. Et tõesti, kui rääkida sellest, kuidas New Yorgis need produktsioonid valmivad, siis see on tõesti selline mäng, et leida see õige produtsent, kes saab aru nii sellest loost, kes tunneb selle vastu huvi, kes näeb selles potentsiaali, aga kes ka oskab selle esitleda niimoodi, et me ei kaota ehedat Soome hinge," selgitas Laube.

Laube on muuseas seotud veel ühe teise projektiga, mis üritab Broadway lavale jõuda. Tuntud produtsendi ja lavastaja Tony Spinosa eestvedamisel on valmimas muusikal "Singing Revolution", mis, nagu nimigi ütleb, räägib Eesti laulvast revolutsioonist. Muusikali esimene tutvustusvideo koos lauludega peaks valmima sel suvel.