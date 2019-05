Vaata: dokumentaallavastus "Südamest sündinud" avaldati täispika videona

Lavastuse "Südames sündinud" dramaturg on Andra Teede, lavastas Maria Peterson Theatrumist ning näitlejatest mängivad Hele Kõrve, Tõnn Lamp ja Külli Teetamm Linnateatrist. Lavastus on osa Tervise Arengu Instituudi (TAI) perepõhise asendushoolduse teavituskampaaniast, mille eesmärgiks on avada kasuvanemluse temaatikat Eesti ühiskonnas.

Etenduse "Südames sündinud" lavastaja Maria Peterson ütles, et tegemist on looga südamete kohtumisest ja imede võimalikkusest olukordades, kus see tundub võimatu. "Olles kokku puutunud paljude kasuvanemate ja perre lapsendatud lastega, olen taibanud, et keegi on need mustrid enne läbi mõelnud ja millegipärast just niimoodi toimima pannud."

Vaata täispikka videot lavastusest: