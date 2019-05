Kirill Serebrennikov teeb filmi Tartus sündinud kirjaniku teosest

Nimetatud raamat pälvis 2018. aastal ühe Vene tähtsama kirjanduspreemia, nn Rahvusliku bestselleri auhinna ja on üks viimaste aastate kiidetumaid ja müüduimaid vene romaane. Aleksei Salnikov on sündinud 1978. aastal Tartus ning tema lapsepõlv on möödunud Tartus ja Uuralites (Svinovodtšeskis, Nižni Tagilis ja Jekaterinburgis). Salnikov on õppinud põllumajanduskoolis ning Jekaterinburgis asuvas Uurali ülikoolis ühe semestri kirjandust. Ta on seni kirjutanud neli romaani ja luuletusi, millest üks on pühendatud ka Tartule ning romaanis "Petrovid gripis ja ümber selle" on tsiteeritud Aino Perviku "Kunksmoori".

"Petrovid gripis ja ümber selle", mida on nimetatud ebatavaliseks armastusromaaniks, jälgib esmapilgul tavalise Jekaterinburgis elava Petrovide perekonna tegemisi enne aastavahetust, kui kõik põevad samal ajal grippi. Tempokas ja teravmeelses stiilis kirjeldatakse kõikvõimalikke kaaslinlasi ning nendega seotud juhtumisi, kuni perekonna kohta hakkavad selguma märksa ebatavalisemad ja kriminaalsed asjaolud.

"Petrovid gripis ja selle ümber" on esimene Kirill Serebrennikovi uus film pärast poolteist aastat kestnud koduaresti, millest ta vabastati tänavu aprillis. Serebrennikovi koduaresti põhjenduseks oli süüdistus riikliku toetuse ebasihipärases kasutamises, kuid seda on peetud ka kõigest ettekäändeks poliitilistel põhjustel motiveeritud protsessile. Kirill Serebrennikovi filmidest on Eestis linale jõudnud muuhulgas "Reetmine", ""Õpilane" ning mullu kinodes jooksnud "Suvi" ansambel Kino liidrist Viktor Tsoist.

Uue filmi stsenaariumi kirjutas Serebrennikov koduarestis viibimise ajal. Aleksei Salnikovi "Petrovid gripis ja ümber selle" ilmub eesti keeles tänavuse suve teises pooles.