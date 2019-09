Tauno Vahter: "Petrovid gripi küüsis" jutustab argipäeva erilisusest

Romaani lugu jälgib Jekaterinburgis elava Petrovide perekonna tegemisi enne aastavahetust, kui kogu pere jääb korraga grippi, vahendas "Aktuaalne kaamera" Autori keelekasutus on rikkalik ja koomiline, eelkõige kui ta kirjeldab argielu ja inimesi oma veidrustega. Aleksei Salnikov on sündinud 1978. aastal Tartus, ka tema loomingust leiab vihjeid Eestile. Romaanist teeb praegu filmi tuntud režissöör Kirill Serebrennikov.

Kirjastus Tänapäev peatoimetaja Tauno Vahter sõnas, et raamatu "Petrovid gripi küüsis" suurimaks vooruseks on äärmiselt rikkalik stiil. "Autor valdab kohutavalt hästi tempot, kuidas hoogsalt kirjeldada argisust," sõnas ta ja lisas, et Salnikov jutustab mõnesmõttes argipäeva erilisusest. "Ta suudab seda teha kadedakstegevalt hästi."