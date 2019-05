Vene teater: puudujäägi seljatamiseks tuleb kasutada radikaalseid meetmeid

Mai alguses teatas kultuuriministeerium oma allasutustele, et nad esitaksid hinnangu oma eesmärkide ja konkreetsemalt 2018. aastaks seatud tegevuseesmärkide saavutamise kohta, teeksid ülevaate sihtasutuse eelmise, jooksva ja kolme järgneva majandusaasta tegevuseesmärkidest ning esitaksid ka finantseesmärgid.

22. mail saatis Vene teater kultuuriministeeriumile dokumendi, milles teatas, et eelmiseks aastaks püstitatud eesmärgid täideti külastajate arvu, mitte aga eelarve osas. Siiski andis 2018. aasta teatri hinnangul selgemalt kui iial varem märku, et uuslavastusi, autoreid, teemasid ja žanre tuleb väga hoolikalt valida.

"Vene Teater on juba mitu aastat lõpetanud märkimisväärse kahjumiga ja on täiesti selge, et see ei saa lõputult jätkuda," teatas teater ministeeriumile. "Kasumisse või esialgu isegi nullini jõudmiseks tuleb rakendada edaspidi üsnagi radikaalseid meetmeid: alates väga täpsest repertuaari valikust ja lõpetades vahepeal ootamatult suureks paisunud kunstilise koosseisu ülevaatamisega. Samas saavad kõik osapooled aru, et loomingulise koosseisu kärpimine Vene Teatris on vägagi sensitiivne ja kaheldamatult ei ole see ainult teatri siseasi."

ERR-i venekeelsele portaalile antud intervjuus ütles Vene teatri direktor Margus Allikmaa, et ministeeriumile saadetud vastuses ei ole midagi uut.

"Selline punkt on meie plaanides juba palju aastaid. Kui vaatate eelmise aasta samasugust dokumenti, siis leiate sealt sama asja. Kohustus vaadata üle loominguline koosseis, millesse ei kuulu ainult näitlejad, vaid näiteks ka kunstnikud, on pidev protsess. See ei tähenda, et inimesi koondataks või vallandataks. Koosseisu tuleb lihtsalt vajadusel uuendada. Ma ei saa öelda, et mingist kuupäevast osa inimesi vallandatakse ja teised võetakse tööle. Seda ei juhtu," lausus ta.

Teatri loominguline koosseis uueneb Allikmaa sõnul ikka, inimesed muutuvad ja kui seda ei juhtuks, sureks teater lihtsalt välja.

"Kohustust kaks või viis inimest koondada meil ei ole. Samal ajal on selge see, mida kultuuriministeerium on meile rohkem kui korra rääkinud: Vene teatri koosseis on võrreldes teiste teatritega väga suur. Kuid see ei tähenda, et peame praegu kedagi vallandama või töötajaid koondama," sõnas ta.

Teatrijuht kinnitas, et kõik need, kes praegu Vene teatris töötavad, jäävad sinna ka uueks hooajaks, mis algab augustis.

Allik: Vene teatri trupp on liiga suur

Vene teatri nõukogu esimees Jaak Allik ütles, et teatri loomingulises kollektiivis on inimesi paljuvõitu ja sellest on räägitud juba ammu.

"Näiteks Eesti Draamateatris on trupp sama suur kui meil, kuid nemad annavad aastas 150 etendust rohkem," lausus ta. "See ei tähenda, et Vene teater plaaniks kedagi koondada. Mõte on selles, et kui keegi otsustab teatrist lahkuda, siis uut inimest tema asemele ei võeta. See on Vene teatri nõukogu ja juhtkonna poliitika, kuid mingeid revolutsioonilisi muudatusi me ei plaani."

Alliku sõnul annavad Pärnu Endla ja Viljandi Ugala umbes sama palju etendusi kui Vene teater, kuid neil on tööl alla 30 näitleja.

"Minu hinnangul saaks Vene teater hakkama 30-35 näitlejaga. Kuid kordan veelkord - me ei plaani inimesi kärpida. Me ei hakka kedagi lahti laskma," lausus Allik.

Vene teatri kunstiline juht Filipp Loss kinnitas samuti, et teater ei kavatse kedagi koondada, kuid on ilmselge, et aja jooksul trupp uueneb ning see on normaalne pidev protsess.