Vene Teater toob lavale Tšehhovi "Kolme õe" jätkuloo

Anton Tšehhovi "Kolm õe" ainetel kirjutasid Filipp Loss, Polina Borodina ja Jaroslava Pulinovitš näidendi, mis räägib kolme kangelanna elust nelikümmend aastat hiljem. Osa nende elust kulges enne ja osa pärast Oktoobrirevolutsiooni. Nataša ja Andrei lapsed on suureks kasvanud, teatud asjaolude tõttu on neist saanud ka kolme õe lapsed.

Loo peamiseks huviobjektiks on tegelaste peresisesed suhted. Kolme õde mängivad Liida Golovataja, Liilia Šinkarjova ja Jelena Jakovleva. Teistes osades teevad kaasa Ivan Aleksejev, Tatjana Jegoruškina, Julia Zozulja, Dmitri Kosjakov, Anna Markova, Aleksandr Okunev, Mihhail Paštšuk (Vene Teatri stuudio) ja Deniss Volkov (Vene Teatri stuudio).

"Ma armastan seda Tšehhovi näidendit väga, mulle on lähedased ja olulised need kolm kangelannat ja mind on alati huvitanud küsimus, mis sai õdedest edasi ja milliseks kujunes nende saatus," sõnas lavastaja Filipp Loss ja selgitas, et nende näidendis on Tšehhovi õed üle elanud sõja ja revolutsiooni ning nendega kohtutakse uute tõsiste katsumuste lävel 1941. aasta mais. "Õed on oma majas üles kasvatanud venna Andrei lapsed Bobiku ja Sofiakese, kes on ühtlasi nagu õdede endi lapsed. Nüüd on majas kasvamas juba kolmas põlvkond, lapselaps Nataša."

Näidendi kaasautoriteks on dramaturgid Jaroslava Pulinovitš ja Polina Borodina. Lavastuse kunstnik ja kostüümikunstnik on Jekaterina Sedova.