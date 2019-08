Vene Teater avab 72. hooaja tavapärasest varem

Lähiajal on oodata nelja esietendust: "Prozorovite maja. Nelikümmend aastat hiljem" A. Tšehhovi Kolme õe ainetel, "Ruslan ja Ludmilla" A. Puškini poeemi põhjal, melodraama "Vanamoodne komöödia" ja muusikaline noortelavastus "Goodbye, Berlin!".

Esimese uuslavastuse "Prozorovite maja. Nelikümmend aastat hiljem" idee autor on Vene Teatri kunstiline juht Filipp Loss, kes kirjutas selle näidendi koostöös Jaroslava Pulinovitši ja Polina Borodinaga. Tšehhovi klassikanäidendi peategelaste – õdede Prozorovite maja on neljakümne aastaga vananenud nii nagu ka selle elanikud. Nataša ja Andrei lapsed jäid aastakümneid tagasi orvuks ning neid kasvatasid kolm õde. Esimese vaatuse tegevus toimub 1941. aasta mais Andrei Prozorovi lapselapse, väikese Nataša nimepäeval. Teise vaatuse tegevus aga 1941. aasta jõulude ajal. Väikeses saalis lavale jõudva näidendi esietendus on 12. septembril.

Näidendi "Ruslan ja Ludmilla" lavastaja on Deniss Azarov, kes nii nagu ka Filipp Loss on õppinud režissuuri Josef Raichelhausi juures ning töötab erinevate žanritega.

"Seda lavastust ei pea võtma kui lasteetendust. Pigem vastupidi. See on täiskasvanutele mõeldud trilleri elementidega fantaasialugu. Meie näidendis on alles jäetud originaaltekst, kuna seda teost ei ole just väga palju lavastatud draamaetendusena," rääkis Filipp Loss.

"Sealjuures on paljuski žanr, meeleolu ja lavastuse kunstiline vorm, milles näitlejad tegutsevad, mõjutatud sellest, et "Ruslani ja Ludmilla" kirjutas veel noor, ülemeelik, tormakas ja lõbus Aleksandr Puškin. Meie draamalavastuse keskmes on kirglikud armulood. Sinna juurde palju muusikat, laule ja plastikat," lisas Loss. "Ruslan ja Ludmilla" esietendub 20. septembril.

"Vanamoeline komöödia" on melodraama, mis algab sanatooriumi peaarsti ja naispatsiendi vahelisest konfliktist. Arst kutsub naise enda juurde, et teha talle märkus seoses sanatooriumi sise-eeskirjade rikkumisega. Vestluse käigus saab aga doktor aru, et see patsient väga meeldib talle. Kohtumisest kujuneb sissejuhatus kahemõttelisele õhtusöögile, millest omakorda saab alguse suhtedraama. Lavastuses teeb külalisena kaasa näitleja Eduard Toman, kes pärast paljusid aastaid astub taas Vene Teatri publiku ette. Lavastus esietendub 25. oktoobril.

Noortelavastus "Goodbye, Berlin!" põhineb saksa kirjaniku Wolfgang Herrndorfi bestselleriks kujunenud noorteromaanil "Tschick". Akustilist live-kontserti meenutavas muusikalises lavastuses on kesksel kohal tuntud rock-hitid, mida näitlejad laval esitavad. Muusika taustal rullub lahti lugu kahest 14-aastasest noormehest, kes suvevaheajal otsustavad võõra auto "laenata" ja Berliinist võimalikult kaugele põgeneda. Teekonnafilmi stiilis suveseikluse käigus õpivad poisid mõistma iseennast, maailma, sõprust ning armastust.

Lavastuse toob lavale Moskva Kunstiteatri kool-stuudio MHAT-i ja Venemaa teatriakadeemia RATI-GITIS-e lõpetanud lavastaja Polina Zolotovitskaja ning see esietendub 15. novembril.

Kõikidel Vene Teatri etendustel on sünkroontõlge eesti keelde.