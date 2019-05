Mari Kalkun: metropolid ja külad vaheldumisi – see on minu elu

Saates "OP+" oli külaline muusik Mari Kalkun, kes naasis just hiljuti New Yorgist, kus andis oma esimese kontserdi. New York ja tema kodukoht Võrumaal on kaks täiesti erinevat maailma, tõdes ta. Samas lisas ta, et külade ja metropolide vaheldumine ongi tema elu praegusel ajal.

Paar päeva tagasi New Yorgist naasnud Kalkun tunnistas, et viimane ja tema kohukoht Võrumaa on kaks täiesti erinevat maailma. "New York on ikkagi üsnagi karm linn. Kui Washingtonis on veel palju sellist rohelust, inimesed on sõbralikud, siis New Yorgis on kõigil ikkagi kiire ja betoon, pilvelõhkujad ja kõik need kontrastid, need ühiskonna kihistused on nagu peopesa peal seal näha. Aga see on minu elu – metropolid ja külad vaheldumisi. Ma olen ennast vaikselt sellega harjutanud ja tegelikult õpid nägema seda ilu ja näed, kui vägev see kojujõudmise tunne jälle on."

Kalkun polnud Ameerikas varem esinenud, mistõttu oli see kogemus tema jaoks väga huvitav. "Ma laulan eesti keeles, ma laulan võrukeeles omi laule, aga ma alati ka tutvustan neid lugusid. New Yorgis rääkisin ka natuke pikemalt sellest taustas ja kõigest, sest kui sa hüppad täiesti teise maailma, teise kultuuri- ja keelekonteksti, siis on vajadus pisut seda enda maailma ka lahti seletada. Aga eks muusika on peamine ja tegelikult see tagasiside oli ka selline, et paljud ütlesid, et see muusika rahustab neid. Seda rahustamist tänapäeva maailmas on järjest enam ja enam vaja."