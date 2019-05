Halduskohus luges Rakvere otsuse mitte toetada LGBT festivali õigusvastaseks

Kohus selgitas, et Rakvere Linnavolikogu tollases otsuses ei ole vähimalgi määral põhjendatud, miks määras volikogu MTÜ Sevenbow'le väiksemad toetused võrreldes sellega, mida taodeldi ja mida nägi ette kultuurikomisjoni otsus. Kohus lisas, et kuna Rakvere Linnavolikogu ei ole haldus- ega kohtumenetluses esile toonud kohast õiguslikku alust, mis lubanuks tal kõrvale kalduda kultuurikomisjoni koostatud otsusest, siis oleks pidanud festivalikorraldajate toetustaotluse täies ulatuses rahuldama.

Kelly Grossthal, Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert, kommenteeris otsust: "Eesti Inimõiguste Keskus rõõmustab kohtuotsuse üle, sest demokraatlikus ja inimõigusi austavas riigis peavad avaliku võimu otsused austama seadusi ja olema vabad isiklikest eelarvamustest."

Kohus selgitas, et Rakvere Linnavolikogu on ainupädevust kasutades ise otsustanud kehtestada korra, mis näeb volikogu kultuurikomisjonile ette olulise rolli kultuuriürituste ja -projektide toetamise taotluste hindamisel. Seetõttu ei ole volikogul õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni esitatud otsusest. Samuti tuletas kohus meelde, et ka Riigikohtu halduskolleegium on toonitanud, et demokraatlikult valitud esinduskogu ei või otsuseid teha meelevaldselt ja erapoolikult, vaid valikud peavad lähtuma ratsionaalsetest argumentidest.

Festhearti korraldaja Keio Soomelt rõhutas vajadust diskrimineerimisele vastu seista. "Kohtusse minek on teatud mõttes äärmuslik abinõu, kuid meie jaoks oli oluline tõestada, et Rakvere Linnavolikogu tegi selgelt ebaseadusliku ja diskrimineeriva otsuse, mis leidis kohtus ka kinnitust. Loodame, et meie juhtum annab julgust vajadusel diskrimineerimisele vastu seista. Samuti loodame, et edaspidi hakkab linn võrdselt toetama erinevaid kultuuriüritusi ja säravaid ideid mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes," lausus ta.

Festhearti esindas advokaat Liisa Linna.

MTÜ SevenBow on kultuuriürituste korraldamisele keskendunud vabaühendus, mida veavad Keio Soomelt ja maailmas laineid löönud Rakvere jõulukuuse autor Teet Suur.