Kui me kuu aega tagasi märkisime viieteistkümne aasta möödumist Euroopa Liitu astumisest, võis lugeda, et 5 aastat pole kustutanud mälust protsessi raskusi, oskame end kandidaatriikide kingadesse seada.

Kogu pidulikkuse juures, jälle need kellegi teise kingad! Peale selle oli päris naljakas lugeda, et enne kinga-metafoori oli mainitud, et oleme oma viieteistkümne aastaga liidus juba vanad kalad. Millal siis kaladel enne kingadega kogemusi on olnud...

Eesti keeles saab küll otse inglise keelest võetud väljendit ennast kellegi kingadesse seadma kasutada, aga toortõlkelist ja kohmakat väljendit on saanud juba üsna palju.

Kuidas teisiti öelda? Vahest nii: teame, mis olukorras on kandidaatriigid, mis raskused neid võivad kimbutada või oskame end nende asemele mõelda või end nendega samastada.