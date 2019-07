Keelesäuts. Kellele TalTech, kellele TTÜ?

Kuidas siis -TalTek, TalTeh või TalTetš? Kui ülikool on sellekohase juhise andnud, siis palun andeks, et see mul märkamata on jäänud. Mõistan Tallinna Tehnikaülikooli endiste rektorite seisukohta, mis taunib ülikooli ka eesti keeles pakutavaks nimeks võõrkeelse lühendi valimist.

"Ülikooli nimel on rahvuskultuuriline ja ajalooline väärtus, mida tuleb hoida ja kaitsta," leiavad endised rektorid ja ülikooli vilistlased Andres Keevallik ja Olav Aarna. Ülikooli juhtkond viitab rahvusvahelisele konkurentsile. Keegi ei vaidle ju selle vastu, et seda TalTechi kasutada rahvusvahelises suhtluses, kuid meie oma ajakirjandusele võiks saata pressiteateid siiski Tallinna Tehnikaülikool või TTÜ. Ehk Eesti-siseses suhtluses võiks jääda Tallinna Tehnikaülikooli juurde.

Tehnikaülikool ütleb, et see TalTech on lühinimi. Sorin mälus. Lühinimi on näiteks, kui ütleme Rootsi - riigi ametliku nime Rootsi Kuningriik asemel või Eesti Vabariigi asemel Eesti. Lühi- või tavanimed on üldkeelses tarvituses olevad nimekujud. TalTech on lühend, niisuguse kinnituse saime EKI-st. Lugesin Tehnikaülikooli kodulehelt TTÜ rektori Jaak Aaviksoo pöördumist lõpetajate poole, mida ta alustas lausega: "Tallinna Tehnikaülikool - värske rahvusvahelise hüüdnimega TalTech...". Tervituse alla oli kirjutatud - TalTechi rektor Aaviksoo. Soliidse ülikooli rektor identifitseerib end hüüdnime kaudu. Me ülejäänud peame aga püüdma aru saada, kas ülikool peab seda lühinimeks, lühendiks või hüüdnimeks.