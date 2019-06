Keelesäuts. Mis mõttes poolt?

Roolijoodik peeti politsei poolt kinni. Tallinna linna poolt asutatud sihtasutused. Eestlaste poolt kirjutatud raamatud. Ootame teiepoolseid ettepanekuid. Valitsuse poolt tehtud otsus. Mida imet see sõna "poolt" seal teeb?

Lihtne ja loogiline oleks öelda, et politsei pidas roolijoodiku kinni, eestlaste kirjutatud raamatud, ootame teie ettepanekuid, valitsuse otsus millegi kohta jne.

Ja päris kummaline on kuulda seda üha sagedamini kõlavat väljendit "tere ka minu poolt". Mina arvan küll, et inimesed saavad ilma selle "pooletagi" aru, et see olite teie, kes teretas.