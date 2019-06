Vaatleme täna üht sõnapaari, millest ühe puhul ei eksita käänamisel vist kunagi, teisega aga pidevalt. Need on vaegmuutelised esiplaan ja tagaplaan. Huvitavaks läheb alaleütleva käändega: õige on tagaplaanile, aga kahjuks kohtab väga tihti väärvormi tahaplaanile.