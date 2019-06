Rae Kunsti Platsis avaneb Peeter Alliku graafikanäitus

Lisaks saab heita pilgu näituse tarbeks üles võetud videointervjuule kunstnikuga.

Peeter Allik (sünd 1966) on tuntud huumori ja tehniliste oskuste poolest, mida ta oma loomingus tervikuks seob. Ta vahetab meediume ja eneseväljendusviise, et leida oma ideedele sobivaim lahendus – ta maalib, lõikab linooli, ehitab installatsioone, võtab osa performance'itest Non Grata ridades või nokitseb millegi muu kallal.

Näitus jääb avatuks augusti lõpuni ja seda toetab Eesti Kultuurkapital.