Kinos Sõprus näidatakse EKA animatsioonitudengite lõpufilme

EKA animatsioonitudengite lõpufilmide linastus "Washing My Honey" koosneb kahest osast. Esimeses osas näidatakse Eesti noorte animarežissööride debüütfilme. Joonisfilmid valmisid individuaalselt, kuid nukufilmid on mitme kunstniku loominguline koostöö.

Teises osas tulevad näitamisele magistrantide animafilmid. Sel aastal on tegu väga mitmekesise valikuga ja näeb palju erinevaid animatsioonitehnikaid. Autorid on USAst, Kanadast, Taiwanist, Mehhikost, Portugalist, Hispaaniast ja Itaaliast.

Näitamisele tulevad:

Bakalaureus

Anna Eespere "Hundipass"

Mari-Leen Üksküla "Luul"

Lisa Scharf "Memm Manja"

Anna Eespere, Lisa Scharf, Piret Lindau "Snapped"

Piret Lindau "Unelemus"

Mari Kask, Ruth Lehemaa "Kilpkonnadel on ka tunded"

Mari-Leen Üksküla, Jelizaveta Mušnikova, Meeri-Ann Ostrov, Anna Semjonova "Hingetoru"

Mari Kask "Liblikaefekt"

Magister

Sofiya Ilieva "EnLIGHTenment"

Teresa Baroet "Cante"

Sofiya Ilieva "Vibration"

Ingrid Olga Pucci "Aurora"

Huei Jen Hung "Frank"

Pablo M. Ballarín "In Between the Walls of Perception"

Noam Sussman "Dream Cream"

Pablo M. Ballarín "The Piece of Tail in the Mouth of the Snake That Bites Its Own Tail"

Huei Jen Hung "Gorilla in the Washing Machine"

Noam Sussman "Oh Say Can You See?"

Auden Lincoln-Vogel "Zorg 2"

Tasuta eriseanss "Washing My Honey" toimub kinos Sõprus 13. juunil kell 17.30.