Tallinnas esilinastuvad uued Eesti nuku- ja animafilmid

Vaatajateni jõuavad Girlin Bassovskaja animafilm "Armastusest", Kaspar Jancise "Kosmonaut", Anu-Laura Tuttelbergi "Talv vihmametsas", Priit Tenderi "Orpheus" ja Riho Undi "Tiivad". Filmid on valminud stuudiotes Nukufilm ja Eesti Joonisfilm.

"Eesti animatsioon on nagu Kihnu seelik, Muhu suss või Setu hansa, see on lahutamatu osa meie identiteedist," sõnas režissöör Priit Tender.

Nukufilmi produtsendil Kerdi Oengo on hea meel, et Eestis on tugevaid autoreid, kelle filmid leiavad tee läbi tippfestivalide laiema vaatajaskonnani kogu maailmas. "Eesti vaatajad näevad filme kinodes korraldatavatel eriseanssidel, Eesti telekanalite ning telekomide videostriimimisteenuste kaudu."

Uued lühianimafilmid jõuavad laiema publiku ette 13. novembri linastusel kinos Sõprus, kus publikul on võimalik kohtuda filmide autoritega.