Eesti nukufilmid kogusid rahvusvahelistelt festivalidelt auhindu

Aastate jooksul on Fredrikstadi animatsioonifestivali võistlusprogrammis olnud ning auhindu võitnud mitmed Nukufilmi lühianimafilmid. Sel aastal oli Fredrikstadis esmakordselt ka täispikkade filmide programm, kuhu oli valitud ka "Kapten Morten lollide laeval".

Taichungi rahvusvaheliselt animatsioonifestivalilt Taiwanis tuli auhind Anu-Laura Tuttelbergi filmile "Talv vihmametsas", milleks oli tunnustus väljapaistva filmi eest.

"Talv vihmametsas" on Anu-Laura Tuttelbergi kolmas film režissöörina. Film on linastunud praeguseks juba 19 festivalil ning eelnevalt pälvinud juba kaks auhinda. Film on juba valitud välja ka veel seitsmele sel aastal toimuvale festivalile.