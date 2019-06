Taani kuninganna käis Kadrioru kunstimuuseumis

Tegemist on taanlaste jaoks väga hinnaliste teostega, mida väga harva väljaspool kodumaad näidatakse. Taani riikliku kunstimuuseumi kuraator Henrik Holm ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Taani kuldaja kunst väljendab taanlaseks olemise sügavamat olemust ning seda ei saa lihtsalt niisama maalt välja viia, ehkki huvi 19. sajandi esimese poole taani kunsti vastu kasvab pidevalt nii Euroopas kui ka Ameerikas.

"Need pildid on tehtud ajal, mil Taani oli üleminekuperioodis absoluutselt monarhialt demokraatia suunas. Need on loodud selleks, et kujutada ideed taani rahvast - mida tähendab olla taanlane kui Taani kuulub kõigile ja mitte ainult valitsevale klassile," selgitas Holm.

Kuraatori sõnul on üks tema lemmikuid näituse nimiteos, kus kunstnik Lorenzen on kujutanud hetke, mil Taani lipp Dannebrog langeb taevast Lindanise lahingu ajal 1219. aastal.

"See maal on tehtud 1809, mil taanlased olid kannatanud kaotatud sõja läbi ja kuningas oli suure surve all ning kodanikud omandasid üha suuremat mõju ja võimu. Ja nii see kuningas istub seal ja mõtleb, et "jumal küll, kas ma kaotan võimu, kas ma kaotan lahingu, kas see lipp on määratud mulle, on see minu võit, või on see rahvas, kes saab lipu?" See lipp ei lange kuninga kätte, see langeb tavaliste sõdurite kätte," kirjeldas Holm.

Näitus "Dannebrog - taevast langenud lipp. Taani kuldaja kunst" on avatud Kadrioru K´kunstimuuseumis 13. oktoobrini.