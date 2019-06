Thom Yorke annab välja uue albumi

Albumil on üheksa Yorke'i kirjutatud ja viimase sagedase kaastöölise Nigel Godrichi produtseeritud lugu. Boonuslugu "(Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming)" on eksklusiivselt saadavalt ainult albumi vinüüli väljalaskel, vahendab Consequence of Sound.

Albumiga koos ilmub ka samanimeline lühifilm, mida saab eksklusiivslet vaadata Netflixi vahendusel alates neljapäevast, 27. juunist kell 10.00 (Eesti aja järgi). Paul Thomase lavastatud lühifilm tugineb Yorke'i uue albumi kolmele loole. Vt treilerit allpool.

"ANIMA" lugude loend:

"Traffic"

"Last I Heard (…He Was Circling The Drain)"

"Twist"

"Dawn Chorus"

"I Am A Very Rude Person"

"Not The News"

"The Axe"

"Impossible Knots"

"Runwayaway"