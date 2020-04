Fallon ega Yorke rohkem üksikasju loo kohta ei avaldanud, nii et pole selge, kas lugu on osa Yorke'i sooloprojektist või hakkab kuuluma Radioheadi repertuaari, vahendab. Yorke jagas vahetult enne üleastumist Twitteris ka loo sõnu ja akorde, Consequence of Sound.

Yorke avaldas oma kolmanda sooloalbumi "Anima" 2019. aasta juunis. Kui praegu poleks koroonapandeemiat, tuuritaks ta praegu ringi mööda USA-d, kuid see on praeguse seisuga lükatud edasi sügisesse. Praegu kureerib Yorke helisüsteemide tootja Sonos digiraadiokanalit In the Absence Thereof.