Ugala teatri suurel laval jõuab 27. juunil publiku ette perekonnamüsteerium "Ruth", mille on Ugalale kirjutanud tunnustatud soome dramaturg ja stsenarist Esko Salervo ning lavastaja Andres Noormets, kes astub lavastuses ise ka näitlejana üles. Etendused toimuvad juunis ja juulis vaid viiel korral.

Müstilise lavaloo "Ruth" peategelane on Maria. Noor naine, kes on sunnitud müüma vanatädilt pärandiks saadud maamaja, et umbejooksnud eluga edasi minna. Koos isaga sõidavad nad kinnisvarale müügieelset iluravi tegema, aga koos vana maja uksega avanevad ka ühe perekonna saladused läbi nelja põlvkonna. Ees on ööpäeva jagu ettearvamatust, mis muudab tegelaste arusaamu iseendast, üksteisest ja kõiksusest kõige laiemalt.

Näidendi üks autor Esko Salervo leiab, et lugu ise on üpris lihtne: see räägib ebaõiglusest, mis mürgitab kõike enda ümber, kuni seda tunnistatakse ja õiglus jalule seatakse.

"Žanriks valisime koos Andres Noormetsaga kummitusloo, sest sinna mahub rohkem fantaasiat ja tundeid. Ja tondijuttudes on midagi ääretult lahedat! Siiski kirjutasime selle teksti päris mitmekihilise. Seal saavad kokku minevik ja olevik. Leidub nii tavalisi sündmusi, mis tulevad ilmselt kõigile vaatajatele tuttavad ette, kui ka hetki, kus mõni tegelane seisab silmitsi hirmutava kogemusega, kohtudes millegagi, mille olemasolust tal varem aimugi ei olnud," ütles Salervo.

Lavastuse üks üllatustegelasi on erilise väega laetud ja auhinnatud Ameerika näitlejanna Ruth Zaporah, kes on loonud tegevusliku improvisatsiooni meetodi ja lavale astunud maailma peaaegu kõikidel kontinentidel. Lavastuse teeb erakordseks ka asjaolu, et esmakordselt teatriajaloos kohtuvad laval Zaporah' meetod ja Stanislavski koolkonnast välja kasvanud Eesti psühholoogiline teater.

Stanislavski suunda esindavad Ugala laval Stanislavski õpilase õpilase õpilane Luule Komissarov ja õpilase õpilase õpilase õpilased Marika Palm, Rait Õunapuu ning Andres Noormets. Tegevusliku improvisatsiooni meetodit esindab selle looja 82aastane Ruth Zaporah, Ameerika Ühendriikide teatriskeene grand old lady.

Erinevate esteetikate – psühholoogiline draama, kummitusloožanr ja mittepsühholoogiline improvisatsioon – põimumine on ka dramaturgi Esko Salervo jaoks on üks põnevamaid asju "Ruthi" puhul. "Teatrikeel, mis on kohati lüüriline, kohati tegevuslikul improvisatsioonil põhinev dialoog, kohati eepiline loo jutustamine. Tragöödia kõrvuti absurdihõngulise situatsioonikoomikaga," selgitab ta.

Lavastuse kunstnik ja muusikaline kujundaja on Andres Noormets, kostüümid on loonud Maarja Viiding, valguskujunduse Villu Konrad ning videokujunduse Kärt Petser.