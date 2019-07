Ugala teatrit külastas lõppenud 99. hooajal ligi 87 000 teatrisõpra

99. hooajal jõudis lavale üheksa uuslavastust. Erakordselt viljakas oli sel hooajal lavastaja Andres Noormets, kes tõi publiku ette kolm uuslavastust. Noormetsa tõlgendus Henrik Ibseni näidendist "Naine merelt" avas Ugala 99. hooaja. Lavastuse jaoks loodud originaalmuusika tõi Argo Valsile teatri aastaauhindade nominatsiooni. Noormetsa käe all jõudsid möödunud hooajal lavale ka Andrew Bovelli perekonnadraama "Surmkindlad asjad siin elus" ning suvelavastus "Ruth", mille kaasautor Noormetsa kõrval oli Soome dramaturg Esko Salervo.

Publiku suure poolehoiu võitis sel hooajal esietendunud Ugala teatri näitlejatele Luule Komissarovile ja Peeter Jürgensile pühendatud näidend "Meistrite liiga", mille tunnustatud näitekirjanik Urmas Lennuk kirjutas just neid kaht Ugala legendi silmas pidades ning mille lavastas Tanel Ingi.

Ugala noorematest lavajõududest rikastasid repertuaari Ringo Ramuli ja Marika Palmi lavastused. Ramul lavastas Ugala teatri väikeses saalis Nick Payne'i tavapäratu armastusloo "Tähtede seis" ning jõulukuul rõõmustas väikesi teatrisõpru Palmi lastelavastus "Kohtume kell 8 Noa laeval".

Muusikalisõprade rõõmuks jõudis pärast kümneaastast pausi taas lavale muusikal. Taago Tubin lavastas Iiri muusikali "Once", mille peaosades on Priit Võigemast ja Laura Kalle. John Carney samanimelisel mängufilmil põhineva muusikali libreto autoriks on tuntud Iiri näitekirjanik Enda Walsh, muusika ja laulusõnad on loonud filmis peaosi mänginud Glen Hansard ja Markéta Irglová. Muusikajuhtidena olid lavastusprotsessi juures Peeter Konovalov ja Andre Maaker.

Lavastaja Taago Tubinalt jõudis sel hooajal lavale ka teine lavastus – Eno Raua põnevusromaanil "Etturid" põhinev lavalugu, mida teater mängib kümnel korral ka suvel Kukenoosi küünis. Sügisest naaseb lavastus taas oma algsesse mängupaika, Ugala väikesesse saali.

Ugala teatri loominguline juht Ott Aardam, kelle jaoks 99. hooaeg jäi viimaseks hooajaks selles ametis, tõi kevadel lavale tragikoomilise autorilavastuse "Toru. Krossides läbi elu", mis räägib ühest motokrossist läbiimbunud Eesti perekonnast.

Publiku seas kõige populaarsemad lavastused olid 99. hooajal muusikal "Once" 12 515 külastajaga, "Meistrite liiga" 11 793 külastajaga, "Kohtume kell 8 Noa laeval" 7803 külastajaga, "Emadepäev" 7165 külastajaga, "Kõrboja perenaine" 5765 külastajaga ning "Vai-vai vaene Vargamäe" 5517 külastajaga.

Ugala hooaja kevadpidu kujunes aga ühtlasi hüvastijätupeoks Ugala teatrit viimased viis aastat juhtinud teatrijuhile Kristiina Alliksaarele ja loomingulisele juhile Ott Aardamile. Juulikuust asus teatrijuhi kohustusi täitma Garmen Tabor. Loomingulise juhi konkurss kestab veel kuni 12. augustini.

Ugala teater alustab taas etenduste andmist 21. augustil, kui Kukenoosi küünis etendub veel neli korda põnevusdraama "Etturid". Oma 100. juubelihooaja avab teater aga Ringo Ramuli lavastusega "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus" 14. septembril.