5,5 miljonit eurot maksma läinud keskaja muuseumis tutvustatakse nii linnuse ehituslugu kui ka Haapsalu linna sündi ja esimesi sajandeid.

Haapsalu oli keskajal Saare-Lääne piiskopkonna pealinn ning selle käekäiku esitatakse läbi Saare-Lääne piiskopkonna valitsejate ja siinsete elanike.

Ekspositsioon linnuse kahel korrusel pakub põnevat avastamist nii arhitektuuri-, sõjanduse- kui ka kultuuri- ja poliitikahuvilistele. Selleks, et toonast aega paremini mõista, saab külastaja ise käed külge panna – katsetada, kuidas töötasid keskaegne värava langevõre ja tõstesild, kuidas tehti püsirohtu, proovida selga turviseid ja palju muud.

Pealinnus on saanud juurde ainulaadse arhitektuurse lahenduse – müüri siseküljel kulgeva müüritee. Muuseumi arhitektuurilahenduse autor on büroo KAOS Arhitektid ja selle ehitas AS Restor.

Kui neljapäevane avatseremoonia on kutsetega, siis alates reedel kella 10-st hommikul on linnus kõikidele huvilistele avatud. Muuseumi pilet kehtib päevapiletina: täispilet on 12 eurot, sooduspilet 7 eurot, perepilet 26 eurot, aastapilet 35 eurot.

Haapsalu linnuse muuseum on suveperioodil avatud esmaspäevast pühapäevani kell 10-18.