Mikk Pärnits avaldas uue raamatu "Must mägi"

Kirjastus Tänapäev andis välja Mikk Pärnitsa uue teose "Must mägi", mille on kujundanud Arielle Carroll.

Sünopsis:

Pelgulinnas leiab aset psüühiline rünnak, mille tulemusena rakendatakse Tartu Ülikooli psühholoogiaprofessori poolt tööle eriliste võimetega inimeste uurimisgrupp. Nüüd peavad skisofreenik, nõiasaatest väljakukkunu ja laenunõustaja töötama koos nähtamatu vaenlase vastu, kes omab võimu nii aja kui ruumi üle. Nõukogude maagia, Uku Masingu astraalkeha ja teadvuses peituvad kosmilised õudused – kõik see ootab avastamist!

Varem on Mikk Pärnits kirjutanud romaanid "Hundikutsikaeetika", "Külmad on nende nimed" ja "Kaotaja" ning lühijutukogumikud "Symboolne Eesti pimedus" ja "Näiv on jääv". 2017. aastal andis ta välja ka luulekogu "Nemad ehivad sind". Tema viimane luulekogu "Kõikide asjade valgus" ilmus tänavu mais.