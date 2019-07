Amazon hakkab õige pea tootma oma voogedastusplatvormile "Sõrmuste isanda" telesarja, millele kahele episoodile leiti nüüd ka lavastaja. Režissöörina lööb kaasa J. A. Bayona, kelle tuntumateks töödeks on filmis "Koletis kutsub" ("A Monster Calls") ja "Jurassic Park: Langenud kuningriik" ("Jurassic Park: A Fallen Kingdom".

Režisöör J. A. Bayona sõnas, et eluaegse J.R.R. Tolkieni fännina on tal suur au tuua ekraanile kirjaniku inspireerivad ja erakordsed lood. "Ma ei jõua ära oodata, et viia vaatajad tagasi Keskmaale ja avada neile Teise Ajastu imesid, mida pole kunagi varem ekraanile toodud," ütles ta Variety'le.

Hetkel ei ole "Sõrmuste isanda" telesarjast kuigi palju teada, kuid väidetavalt avab see "Sõrmuse vennaskonnale" eelnevaid sündmuseid. Hinnanguliselt küündib viie planeeritud hooaja eelarve 1 miljardi dollari piirile.