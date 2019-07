Uue Eesti muusikalavastuse keskmes on suitsusaun

Lavastaja Tarmo Tagametsa juhtimisel on alustatud prooviperioodi kõigi osalistega − pärimusmuusikud Mari Kalkun ja Meelika Hainsoo, näitlejad Agu Trolla, Lauli Otsar, Sten Karpov ning Eesti filharmoonia kammerkoor, löökpillimängijad Madis Metsamart ja Petri Piiparinen Kaspars Putniņši juhatusel. Live'is kõlavale muusikale sekundeerib etendustel ettesalvestatud muusika Eesti riikliku sümfooniaorkestri mängijate poolt.

Kaasaegset ja arhailist maailma ühendav muusikalavastus "Suidsusannasümfoonia" on eepiline lugu maailma loomisest, kus tegevuse keskmes on suitsusaun. See on lugu loomisest, aga ka Loojast, inimese loodavast, rõõmudest, lootusest, kaduvusest. "Tegemist ei ole etnograafiaga vaid igavikulise teemaga, miks me siin elame, miks me usume kombeid ja rituaale, mis meie esivanemad on meile pärandanud," ütles lavastaja.

Märt-Matis Lill peab suitsusaunakultuuri oluliseks läänemeresoome rahvaste oma juurte tunnetamiseks. "Aga sellel on ka tähtis roll meie kohaliku pärimuse ja kaugete maade vaheliste sildade ehitamisel," lisab Lill. "Näiteks on saunas higistamas, puhastumas ja nägemusi saamas käinud teiste hulgas ka Põhja-Ameerika indiaanlased," selgitas ta.

Mooste folgikotta luuakse lavastuse jaoks suitsusauna keskkond, kus kõige keskele tuleb tulease. "Kõik on laval – nii trupp kui ka publik, ja käiku lähevad muidugi ka vihad," valgustas lavastuse telgitaguseid Tagamets. "Kostüümid on aga nö taaskasutatavad − oleme need saanud erinevatelt annetajatelt ja otse nõelasilmast ei ole tulnud ükski riideese," lisas ta.

Vana-Võromaa suitsusaunakombestik on kantud ülemaailmsesse UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja ning annab oma unikaalsuses impulsse loojatele. Muusikalavastuse tegijad said lavateoseks ainest lisaks suitsusaunatraditsioonidele ka Hasso Krulli eeposest "Kui kivid olid veel pehmed" ja "Kalevalast", millest on kasutatud lõike uuest, Jaan Kaplinski võrokeelsest tõlkest.

Maailmaesiettekanne toimub Mooste Folgikojas teisel augustil ning etendused kolmandal ja neljandal augustil. Lisaks saab osaleda Moostes 1.-4. augustini suitsusaunapäevadel, kus on avatud fotonäitus ja saab mekkida saunas suitsutatud sinki.

"Suidsusannasümfoonia" on pühendatud EV100. sünnipäevale ning kuulub selle muusikaprogrammi.