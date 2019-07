Tenno Pent Sooster ja Sergei Bunkov avavad Tallinnas ühisnäituse

Tenno Pent Sooster ja Sergei Bunkov elavad ja töötavad Iisraelis. Soosteri igapäevatöö on seotud animatsiooniga, Bunkov õpetas pikka aega kunstikoolis. Nad ei ole otseselt projektipõhiselt tegutsevad kunstnikud, pigem on neid köitnud lähedased teemad, nagu näiteks elav loodus. Seda eelkõige Jorge Luis Borgese aia ja selle hargnevate radade mõttes, mis võivad kulgeda labürindina või ka lihtsalt paralleelselt või teinekord ristumisigi, kuid mida hoiab koos elav huvi just loodusilmingute mitmekesisuse vastu.

Tallinna ühisnäitus "Rajad" on neil juba kolmas samamoodi pealkirjastatud ühisesinemine, eelmised leidsid aset Iisraelis. Suurt pealkirja "Rajad" võib vaadata vihmavarjuna, mille alla mahub vägagi erinevaid lähenemisi ka siis, kui kunstnike sügavam huvi ja isiklik lähepunkt on jäänud läbi aastate suhteliselt samaks. Tenno Pent Soosteril on selleks olnud huvi (loodus)teaduse ning eelkõige 17. ja 18. sajandi, aga ka varasemate (kuidagi ei saa minna mööda ka Leonardo da Vinci teaduslikest joonistustest) loodusteaduslike joonistuste vastu, Sergei Bunkovil pigem helidega seotud maailma, ka muusika. Suure pealkirja kõrval on igal väljaastumisel olnud kõrvalpealkiri ehk siis täpsustus. Tallinnas on see ladinakeelne "Circulum Serpentibus" ehk siis maoring, mis annab juba iseenesest vägagi mitmeid tõlgendusvõimalusi alates mütoloogiast ja lõpetades teaduslike käistlustega. Võrreldes varasemate radadega ehk näitustega, on Tallinna tööd värvilisemad ja mitmekihilisemad, isegi krüptilisemad. Selles võib näha kunstnike endi loogilist arengut, aga ka maailma olukorra järjest komplitseeritumaks muutumist, isegi tupikusse jooksmist.

Tenno Pent Sooster on Eesti publikule juba tuttav, tal on olnud mitmed näitused Tartus, Tallinnas, Põltsamaal, Paides ja Kärdlas, Vabaduse galeriis oli ta näitus "Ajaloo võltsimine" 2015. aastal. Kuigi Tenno Pent Sooster kasvas üles Moskvas, on ta lapsepõlvest peale olnud Eestiga seotud. Tema kunsti on kindlasti mõjutanud ka tema isa Ülo Soosteri ehk siis laiemalt Moskva-Tallinna (Tartu) avangardistlik kunstimõtlemine, aga ka Hiiumaa loodus ja vanaisa juures veedetud suved.

Sergei Bunkov omandas kunstihariduse Venemaal Blogovešenski kunstikoolis ja Habarovski pedagoogilises instituudis, aga tema professionaalne karjäär on suuresti möödunud Iisraelis.

Tenno Pent Soosteri ja Sergei Bunkovi näitus "Rajad. Circulum Serpentibus" avatakse reedel, 19. juulil kell 17. Laupäeval, 20. juulil kell 13 räägivad kunstnikud näitusest, oma kunstist, aga ka laiemalt iisraeli kunstist.

Näitus on avatud 7. augustini.