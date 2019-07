Vargamäel esietendub Paide teatri esimene suvelavastus

"EESTI JUMALAD" on Paide teatri esimese hooaja viies ja viimane lavastus. Paide Teatri mehed Johannes Richard Sepping, Ursel Tilk ja Joosep Uus ning Peeter Volkonski, näitlejannad Maarja Mitt ja Ilo-Ann Saarepera (Ugala) toovad kaheteistkümnel suveõhtul kokku ligemale pool tuhat inimest, olgu nad Oru või Mäe talust, eestlased või lätlased, järvakad, kihnlased või maailmakodanikud, ammused tuttavad või need, kellega pole veel jõudnud tuttavaks saada.

"Me lähtume selle lavastuse mõtte loomisel Tammsaare viimasest romaanist "Põrgupõhja uus vanapagan", aga ennekõike räägib see kokkutulemisest. Lavastuses tegeleme nende põhisündmustega elus, mis meid kokku toovad – pulmad, juubelid ja matused," ütles "EESTI JUMALATE" lavastaja Jan Teevet.

Lavastuses teevad kaasa ka noored Paide Teatri Stuudiost ning Viimsi gümnaasiumi näitetrupist Eksperiment. Lavastuse dramaturg on Johan Elm ja kunstnik Kairi Mändla. Muusikakujunduse loovad Kenn-Eerik Kannike, Kirill Havanski ning etendaja – trummar Rauno Vaher.

Etendused toimuvad 25. juulist kuni 18. augustini. "Me oleme väga tänulikud Tammsaare muuseumile, et meid kutsuti lavastust looma siia Vargamäele. Juba aastast 1978 on siin mänginud kõik Eesti suured teatrid ja teatritegijad – nüüd on meie kord," märkis Teevet.