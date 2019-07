Vargamäel esietendus Paide teatri suvelavastus “Eesti jumalad”.

Lavastaja Jan Teevet ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ennekõike räägib Vargamäe heinamaal lahti rulluv lugu kokkutulemisest - sündmustest, mis meid kokku toovad, olgu selleks siis pulmad, juubelid või matused.

"Öeldakse, et meil on igasugused kriisid: meil on kliimakatastroof, meil on terrorism ja nii edasi. Selle kõige taustal troonib tegelikult üks teine kriis ja see on kogukonnatunde kriis - inimesed tunnevad, et neid ei ole vaja, inimesed ei mõista, et nad on osa suuremast tervikust, et neil on mingi jõud midagi teha," selgitas Teevet.

"Eesti jumalates" teevad kaasa Peeter Volkonski, Maarja Mitt ja Ilo-Ann Saarepera ning Paide teatri näitlejad Joosep Uus, Ursel Tilk ja Johannes Richard Sepping.

"Eesti jumalates" tehakse palju viiteid tänasesse päeva, ent siiski pole tegemist päevapoliitilise lavastusega.

"Kuskil üpris lavastusprotsessi alguses me leppisime kokku, et Eesti jumal on Eesti inimene," selgitas Johannes Richard Sepping.

Dramaturg Johan Elm ja lavastaja Jan Teevet vaatavad tänasele Eestile üsnagi morbiidses võtmes. Ent etenduse lõpp on helge ja publik lahkub läbi kuldsete väravate.

"Mulle tundub, et kõige olulisem on see, et anda lootust. Ja et mitte unustada, et alati on lootust," ütles Teevet.

Suvelavastust "Eesti jumalad" mängitakse Vargamäe väljamäel 18. augustini.