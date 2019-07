Galerii: Viljandis jätkus pärimusmuusika festival

Teise festivalipäeva üks esimesi kontserte oli Eesti ETNO laagri osalejate etteaste. "Hea loo" teemale kohaselt oli reedeses programmis mitmeid kontserte, kus sai nautida head jutuvestmisoskust – näiteks Piret Päär ja Rahvapillimehed, Indrek Koff ja Katariin Raska, Drukmo Gyal Dakini (Tiibet). Õhtul astus üles ka ansambel Curly Strings koos April Verchiga Kanadast ehk The Heritage Project.

Festivali esimesel päeval astusid teiste seas üles näiteks Lepaseree Ahvena kiuste, Ungari jutuvestja ja muusik András Berecz, Ghana kologo-kuningas King Ayisoba, Suurbritannia folklaulja Sam Lee, Orivesi All Stars Soomest, jutuvestja Tuup Inglismaalt, ning lätikeelset nime kandev Eesti kooslus Nikns Suns. Festivali külastas rohkem kui 8000 inimest; lisaprogrammi sündmustest sai osa üle 300 inimese.

25.–28. juulini toimuva festivali põhiprogrammis on rohkem kui 70 kontserti, koos Rohelise lava ja kõrvalprogrammi ülesastumistega on kontserte kavas ligi 130. XXVII Viljandi pärimusmuusika festivali teema on sel aastal "Hea lugu!" ning fookuses on põnevad ja tähendusrikkad lood.