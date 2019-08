Scorsese uues filmis näevad De Niro ja Pacino nooremad välja

Film, milles löövad kaasa sellised vanameistrid nagu Al Pacino ja Robert De Niro, räägib loo Scorsese loomingu austajatele tuttavalt teemal ehk filmi sisuks on USA organiseeritud kuritegevuse ajaloolised hetked, kirjutab Guardian.

Täpsemalt puudutab film maffiameest Frank Sheeranit ja kunagist kurikuulsat ametiühingujuhti Jimmy Hoffat.

Film on mitmes mõttes tähelepanuväärne ja oodatud teos. Esiteks on see esimene kord pärast 1995. aastat, kui Scorsese filmis mängib tema kunagine lemmiknäitleja De Niro.

Samuti on filmis kasutatud uuemat CGI-tehnoloogiat, mis võimaldab De Nirol ja Pacinol näha kinolinal välja tegelikkusest oluliselt nooremad. Kui 62-aastane Hoffa 1975. aastal kadunuks jäi, oli gangster Sheeran 50. eluaastates. Hoffat mängiv Pacino on hetkel aga 79- ja Sheeranit kehastav De Niro 75-aastane.

Lisaks eelpool mainitutele näitlevad filmis ka Scorsese varasematest filmidest tuttavad Joe Pesci ja Harvey Keitel.

"Iirlane" esilinastub 27. septembril kinodes ning sügisel ka Netflixis üle kogu maailma.