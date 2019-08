Galerii ja video. Järva-Madise külaselts taasavas kaheksa aastat tagasi suletud raamatukogu

Järva-Madise rahvas oli vallajuhtide peale tõsiselt solvunud, kui äsja loodud Järva vald tahtis vallamaja maha müüa. Siis sündis külaselts, kes küsis vallamaja kümneks aastaks tasuta rendile. Külaraamatukogu taasavati legendaarse raamatukoguhoidja Laine Rannu sajandaks sünniaastapäevaks, vahendab "Aktuaalne kaamera".

"Täna oleme põhimõtteliselt esimest päeva lahti. Nagu näha on, siis lapsi on ja paar kohalikku on käinud juba uurimas-uudistamas. Kõik raamatud on kogusse jõudnud annetajate abiga, tänagi oli mitmel tulijal raamat näpus," rääkis MTÜ Järva-Madise Külaselts liige Kadri Kaarlep.

"Raamatukogusid on vähe ju, olgem ausad. Jah, see on ikka väga vajalik minu arust," märkis Järva-Madise elanik Marju. "Ma tulin rõõmsalt sellepärast, et ometigi nüüd Järva-Madise hakkab jälle elama."

Külaselts peab raamatukogu vabatahtlike abiga. Vana vallamaja kasutamiseks on teisigi mõtteid.

"Meil on plaanis siin avada näiteks palverändurite tuba, et pakkuda öömaja palverännutee läbijatele, RMK matkatee läbijatele. Meil on plaanis avada fotostuudio, septembri alguses tuleb sügislaat, perepäev. Meil on plaanis hakata kohalike elu elavdama, et siin midagi toimuks, et oleks põnev," loetles Kaarlep.

Järvamaal on rahva omaalgatuse korras loodud või taastatud kaks külaraamatukogu, lisaks Järva-Madisele ka Esnas. Kümne aastaga on Järvamaal suletud viis rahvaraamatukogu.

"Kuigi nüüd võrreldes 2017. aastaga näitas 2018. aasta statistika täiesti korralikku tõusu maakonnas raamatukogude kasutamise osas, siis ei ole see ikkagi veel päris jõudnud sellele tasemele, mis ta oli kümme aastat tagasi," tunnistas Järvamaa Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja Eha-Hilju Palm.