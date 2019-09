Asian Dub Foundation kutsub Eestit ühinema kliimastreigiga

Kavas on avalikud vestlused, animafilmide programm, ragbi ja fotograafia töötoad NATO esindajate juhendamisel ning õhtused avastusretked valgusinstallatsioonidega täituvas Kreenholmi tööstuskompleksis.

Tänavuse Station Narva festivali muusikaprogramm toimub 20. ja 21. septembril Narva etenduskunstide keskuses Vaba Lava ja klubis Ro-Ro. Üles astuvad näiteks islandlased GusGus ja Hatari ning Nepaali-Tiibeti päritolu elektrooniline muusik Aïsha Devi.

Välisartistidest ehk nimekaim on jungle'i, dub'i, rock'i ja räpi sünteesijad Asian Dub Foundation. Märkimist väärivad Venemaa shoegaze'i kooslus Blankenberge ning italo disco duo PEU Soomest.

Kodumaistest tegijatest on programmis Narvas filmitud muusikavideo "Für Oksana" välja andnud nublu, Eesti urban-muusik Yasmyn, post-rock'i nelik Kaschalot ja meloodilise indie rock'i ansambel Lemon Trees.



Laupäeval, 21. septembril Vaba Lava blackbox'is üles astuva Dub Foundationi loomingus ristuvad jungle'i rütmid, dub'ilikud bassikäigud, kitarririfid, ja viited bändi liikmete Lõuna-Aasia päritolule. Enam kui veerandsaja aastase tegevusaja jooksul on ADF jaganud lava nii Rage Against the Machine'i kui Beastie Boysiga ning teinud koostööd Radioheadi ja Iggy Popiga. Tänavu on bänd loonud taustamuusikat noore kliimaaktivisti Greta Thunbergi hoiatusklippidele ja esitanud Pariisi Immigratsioonimuuseumis oma kontserdikava "Alžiiri lahing" uustõlgendust. Samuti anti sel aastal uuesti välja nende Mercury Prize'i nominendist 1998. aasta läbilöögialbum "Rafi's Revenge".





Station Narva 2019 muusikaprogrammi esinejad päevade kaupa



Reede, 20. september

GusGus (IS), Aisha Devi (CH), nublu (EE), Blankenberge (RU), Yasmyn (EE), AveNova (EE), MOJA (JP), Lemon Trees (EE), Keetai (EE)



Laupäev, 21. september

Asian Dub Foundation (UK), Hatari (IS), Inturist (RU), Molchat Doma (BY), Psychoterror (EE), Gram-Of-Fun (EE), PEU (FI), Kaschalot (EE), Absolut-2 (EE)