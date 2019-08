"Matrix" saab neljanda järjefilmi

Uue järjefilmi stsenaariumi kirjutasid lisaks Wachowskile Aleksandar Hemon ja David Mitchell ning tootmine peaks algama 2020. aasta alguses. Film on järg 1999. aasta filmile "The Matrix" ja 2003. aasta filmidele "The Matrix Reloaded" ja "The Matrix Revolutions", vahendab Consequence of Sound.

"Me ei saaks olla rohkem põnevil, et saame Lanaga uuesti maatriksisse siseneda," ütles filmi tootva ja levitava Warner Bros. Picture Groupi esimees Toby Emmerich. "Lana on tõeline visionäär – ainulaadne ja originaalne loov filmitegija – ning meil on hea meel, et ta kirjutab, lavastab ja produtseerib uue peatüki "Matrixi" universumist."

"Mitmed ideed, mida mina ja Lilly [Wachowski] 20 aastat tagasi tegelikkuse kohta uurisime, on täna veelgi aktuaalsemad. Mul on väga hea meel, et saan need tegelased tagasi oma ellu tuua ja olen tänulik, et saan veel ühe võimaluse koos oma suurepäraste sõpradega töötada."

Kuulujutud uue Matrixi-filmi kohta on levinud 2017. aastast saati. Meedias on varem kirjutatud, et Warner Bros. plaanib filmisarja uusversiooni, kus peategelase rollis astunuks üles Michael B. Jordan. Näib, et stuudio on vahepeal kurssi muutnud ja veennud Lana Wachowskit pensionile mitte jääma ning jätkama algse filmisarjaga. Kuivõrd ka Reeves on valmis uues filmis üles astuma ja oma karjäärile uue hoo sisse saanud, võib väljaande sõnul kindel olla, et filmist saab kassahitt.