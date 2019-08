Rookülas tähistatakse filmi "Hukkunud Alpinisti hotell" 40. sünnipäeva

24. augustil toimub Anija vallas Rooküla külas Nõmbra karjamõisa varemete juures Nõmbral valgusfestivali eriprojekt, kus kohtuvad muusika, film ja valguskunst, ning mis on pühendatud filmi "Hukkunud Alpinisti hotell" juubelile.

Spetsiaalselt selleks õhtuks teevad Sven Grünberg ja Taavi Kerikmäe uue 30-minutilise filmimuusika töötluse ning oma nägemuse filmikaadritest seab VJ sessioonina kokku Andres "Tencu" Tenusaar. Lavale astub laulja Sandra Nurmsalu. Muusikud esinevad erikujulisel loodusesse sulanduval laval ja pilt projitseeritakse ümmargusele ekraanile. Maastikul on kvadro-helisüsteem.

"Hukkunud Alpinisti hotelli" esilinastuse aastapäeva tähistamisega koos leiab aset valgusfestivali uus sündmus Nõmbra Valgus, mille raames on maastikule kujundatud valgustaiestest müstiline rada. Esinemispaika ilmestavad 15 valgustaiest Eestist ja mujalt. Autorite seas on Margus Kontus Eestist, Angela Ramirez Fellowes Mehhikost, Aleksander Bachman, Jose Muñoz Kolumbiast, Iiris Müntel (Eesti), Leonardo Meigas (Eesti), Peeter Laurits (Eesti). Muusikalisi maastikke aitavad kujundada Maria Korepanova, Silvia Ilves ja Diederik Timmermans.

Pärast elavat esitlust toimub öökino projekti "Eesti film 100" raames taastatud "Hukkunud Alpinisti hotelli" linastusega. Päeva programmis on veel mitmeid tegevusi nii suurtele kui väikestele. Muuhulgas saab avastada Metsarestorani ande ja ööbida hämmok- ehk võrkkiigekülas.

Kõrvemaa veerel olevad Nõmbra karjamõisa varemed asuvad kunagisel rabasaarel, kus on olnud nii Põhjasõja varjupaik kui metsavendade punkrid. Ajalooline Nõmbra karjamõis rajati 18. sajandil. Üht oma ajastu võimsamat viinavabrikut Alaveres toormega varustanud poolmõis on ka ajaloost teada kui kultuurilembene ja elamustele aldis. Näiteks veeti hobuvankril juba 1849. aastal Nõmbrale poriste teede kiuste tiibklaver ja peeti jahiparunite peibutuseks faasanifarmi . Igapäevaselt tegeleti mõisas siiski karja- ja viljakasvatusega. Tänasel päeval on karjamõis alternatiivsete kultuurisündmuste läbiviimise paik.

"Hukkunud Alpinisti hotelli" juubeliüritus toimub 24. augustil algusega kell 19.00.

AJAKAVA:

19.00 Väravad avatud.

Põhjala onnid: Erki Vaikre - Buschcraft

Hingekoda - Kristina Paškevicius

Valguspiltide töötuba, metsarestoran, hämmokküla.

20.00 Maria Korepanova udmurdi ja bessermani laulud.

21.00 Avatakse 15 valgusinstallatsiooni.

Taavi Kerikmäe maastikumuusika.

22.00 SVEN GRÜNBERG LIVE "Hukkunud Alpinisti hotell" 40.

Kaastegevad Taavi Kerikmäe, Sandra Nurmsalu, Tencu (visuaalid).

23.00 SANDRA NURMSALU öömuusika.

00.00 ÖÖKINO: Grigori Kromanov "Hukkunud Alpinisti hotell", Ants Tammik "Habras maailm".