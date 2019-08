Arhitektuurimuuseum heidab kuraatorituuril pilgu lasteaedadele

Lasteaiaarhitektuuri kujunemislugu on viimase 90 aasta jooksul pakkunud eriilmelisi lahendusi. Lastele on mõeldud unikaalseid hooneid koos abstraktsete mänguväljakutega, aga ka laialt levinud tüüplasteaedu. Üha aktuaalsem on, et moodne keskkond toetaks lasteaia tegevusi ning ootused lasteaedade ruumi kvaliteedile 21. sajandil aina kasvavad.

Lapsekeskses ruumis asetub tähelepanu kogemuslikkusele – uute lasteaedade vaheldusrikas ruum ja mitmekesine õuemaastik pakub lapsele avastamisrõõmu, kutsub mängule ja pakub turvatunnet. Selle nimel on lasteaia loomisse kaasatud lai ring asjatundjaid ja korraldatud mitu edukat arhitektuurivõistlust.



Näitus "Kes aias, kes aias? Moodsad lasteaiad" kestab arhitektuurimuuseumis veel tänaseni. Ringkäik algab 25. augustil kell 14.

Kuraator: Sandra Mälk

Ruumikujundajad: Koit Randmäe, Brit Pavelson

Graafiline kujundaja: Brit Pavelson