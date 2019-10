Arhitektuurimuuseumis toimub kaks ringkäiku korraga

Laupäeval, 26. oktoobril algab kell 14 Rotermanni soolalaos ringkäik Tallinna arhitektuuribiennaal TABi kuraatorinäitusel "Ilu loeb " kuraatori assistendi Liina Soosaare juhatusel.

TAB 2019 peakuraatori Yael Reisneri kureeritud "Ilu loeb" tõstab esile ilu tähtsust ja rolli, uurides uusi arhitektuurilisi iluvorme uute elupaikade kontekstis. Pärast umbes 80 aastat on ilu tulnud tagasi ning kuraatorinäitus "Ilu loeb" jäädvustab selle kultuurilise muutuse hetke. Näitusel osalejate uued asumiprojektid keskenduvad küll Tallinnale, kuid nende tähendus on ülemaailmne.

Samal ajal algab muuseumituur noorele publikule Rotermanni soolalao keldrisaali püsinäitusel "Uuri ruumi". Eeskätt lastele ja üheskoos lastega kujundatud näitusel "Uuri ruumi!" saavad osalejad muuseumi keldrisaalis mängida pea kõigi tajumeeltega, kogeda väga erineval moel ruumi meie ümber.

Muuseumikülastusel proovitakse koos lastega leida vastused järgmistele küsimustele: milline on kõige sobivam tool, kuidas nägemine ja ruumi tajumine omavahel seotud on, kuidas ruum sind puudutab, mis tunne on olla ümmarguses ruumis, kuidas ruumid lõhnavad, kas ruumi saab maitsta, milline on hoonete vereringe jne.

Näituste ringkäigud algavad kell 14.