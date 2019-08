Kuraator Maire Männiku näitusest: siin peab rahulikult jalutama ja ootama valguse muutumist

Maire Männik on Eesti päritolu kunstnik, kes elas ja tegutses peamiselt Pariisis. Nüüd on tema graafilised skulptuurid ning rikkalik portree- ja medalilooming pärast pikki aastaid kestnud restaureerimist väljas Kumu kunstimuuseumis.

Eestis sündinud Maire Männik oli sõja ajal sunnitud emigreeruma Euroopasse, vahendas "Aktuaalne kaamera". Ta oli Prantsuse skulptorite liidu ja metallikunstnike ühenduse liige ning esines näitustel Euroopas ja Ameerikas. Tema teoseid on ostnud mitmed maailma muuseumid.

Pärast kunstniku ootamatut surma Pariisi kuumalaine ajal 2003. aastal kinkis tema poeg ema pärandi Eestile. Kuraator Juta Kivimäe selgitas, et Männik alustas portretisti ja figuurivaldajana. "Ta oli suurepärane modelleerija, aga Pariisis asjad muutusid ja ta tegi graafilisi skulptuure," sõnas ta.

Kumu näituse kujundus on inspireeritud 1950. ja 1960. aastatel Pariisis tegutsenud noorte kunstnike rühmituse Le Salon de la Jeune Sculpture vabaõhunäitustest. "Me oleme lahendanud selle näituse niimoodi, et on skulptuuride allee ja siin peab jalutama ning ootama rahulikult valguse muutumist ja imeilusate varjude ilmumist seinale," mainis kuraator.

Näitus "Maire Männik. Eesti legend Pariisis" on avatud Kumu 4. korruse näitusesaalis kuni jaanuari alguseni.