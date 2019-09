Kadri Voorand: kogu aeg on selline tunne, et nüüd kõik alles algab

President Kersti Kaljulaid andis 6. septembril üle tänavuse noore kultuuritegelase preemia, mille pälvis muusik ja helilooja Kadri Voorand. Intervuus Arp Müllerile kinnitas Voorand, et tunneb end igati noorena ning loodab, et see tunne ei kao kunagi.

Kadri Voorand sõnas saates "Uudis+", et viimane loomunguline aasta, mis algas 2018. aasta augustiga, on pealtnäha stiililiselt varieerunud seinast-seina. "Ühendavaks jooneks selle kõige keskel olen mina ise ja võib-olla seda aastat iseloomustab just see, et ma olen suunanud ennast niiviisi, et teeksin vähem, aga rohkem süvitsi."

"Sel aastal oli päris hästi, isegi mitu päeva sain suvel puhata," tõdes Voorand ja rõhutas, et puhkuse ajal õnnestus tal tegeleda asjadega, mis ei ole otseselt muusikaga seotud. "Eelmisel aastal jäigi mul töö tõttu täielikult vahele see kuum suvi, aga sel aastal ma proovisin seda viga parandada ning neid ilusaid päevi, mis mulle oli vabadust antud, ka ära kasutada."

Voorand kinnitas ka, et kuigi ta on viimasel ajal esinenud palju ka välismaal, siis ei ole tal tunnet, et Eesti võiks end kunagi ära ammendada. "Loomulikult selle muusika vallas, milles mina tegutsen, on rahvusvaheline haare paratamatus, kui sa tahaksid ühte kava esitada rohkem kui viis korda aastas, väikeses Eestis pole lihtsalt rohkem võimalik."

"Inglismaal on keskmine jazzifestivali publik oluliselt vanem kui Eestis," tõdes muusik ja tõi välja, et vanas Euroopas on jazz tihti justkui vanema muusika mainega. "Vanemad külastajad on ka Saksamaal ja Prantsusmaal, seega nendel maadel on päris suur töö veel ära teha, näitamaks, et tegelikult on jazzis ka palju noori tegijaid."

"Loomulikult ma olen noor, kogu aeg on selline tunne, et nüüd kõik alles algab," nentis ta ja lisas, et oma sisemas ta loodab, et nii-öelda algpunktis olemise tunne ei lõppegi kunagi. "Tõenäoliselt see hetk ikkagi mingil hetkel tuleb, aga seda oodata pole mul ju mõtet!"

Noorte kultuuritegelase preemiaga pärjatud Kadri Voorand ütles, et ta tahab saada ikka veel paremaks. "Tahan osata paremini mõista maailma, nii muusikas kui muusikast väljas, ning ma loodan, et õppimise jõud ei rauge kunagi."