President Kaljulaid andis noore kultuuritegelase preemia Kadri Voorandile

Tallinnas Kadrioru servas Torupilli asumis on valmimas arhitektide Vilen Künnapu ja Ain Padriku projekteeritud üheksakorruseline hoone, mis äratab tähelepanu omapärase värvikombinatsiooni ja tavatute vormidega. Künnapu sõnul käsitlevad nad maja nagu kunstiteost ja on tore, kui see emotsioone tekitab.