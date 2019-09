Eesti koomiksikunstnikud tutvustasid oma loomingut Brüsselis

Eesti koomiksikunstnikud tutvustasid oma loomingut Brüsseli koomiksifestivalil. Koomiksid on Belgias väga populaarsed, täites raamatupoodides terveid osakondi.

Kui kusagil on koomiksikunst au sees, siis kindlasti Belgias, Tintini ja smurfide kodumaal.

Koomiksifestival kestis kuningalossi ees pargis mitu päeva – rahvast on palju ja raamatuid veel rohkem. Eesti kunstnike koomiksid paistsid omanäolistena silma.

Eesti koomiksiseltsi projektijuht Mari Laaniste sõnul on Eesti eripära see, et meil puudub kommertskoomiks kui niisugune.

"Meil ongi ruumi ainult neile autoritele, kes viitsivad omast initsiatiivist koomiksit teha ja keegi ei kirjuta neile ette, kuidas nad peaksid seda värvima ja kas nad peaksid joonistama natukene lastepärasemalt või kuidagi trendikamalt – siin on tõesti tegu vaba eneseväljendusega," ütles Laaniste.

Stella Salumaa teostest tõmbas Brüsseli publiku tähelepanu enim härjavõitleja ja härja suhtest omapärases võtmes jutustav raamat. Koomiks ei ole kunstnike jaoks paljude muude võimaluste kõrval oma võlu endiselt kaotanud.

"Koomiks on meedium, ma tegelen ka animatsiooniga ja joonistan, koomiks on üks variant, kuidas ennast väljendada," rääkis Salumaa.