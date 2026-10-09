X!

Heleza avaldas debüütalbumi "Mis oleks võinud olla?"

Muusika
Heleza
Heleza "Mis oleks võinud olla?" Autor/allikas: Kurvad uudised records
Muusika

Plaadifirma Kurvad uudised records andis reedel, 9. oktoobril välja oma esimese albumi "Mis oleks võinud olla?". Plaadi produtsent on Karl Killing.

Üheksast loost koosnev album võtab kokku viimase pooleteise aasta Heleza elust: ühe pika suhte lõppemise, iseseisvumise, ebamugavad eneseanalüüsid, valu ja hirmud, aga ka iseenda uuesti tundmaõppimise. Artisti sõnul on album lugu sellest, kuidas millegi lõpp võib aja jooksul osutuda hoopis uue alguse lähtepunktiks.

"Minu arust on ilus panna muusikasse enda valu ja hirme, et lõpuks neist tunnetest lahti lasta, sest just see on viis, kuidas ma suutsin sellega toime tulla, seda protsessida ja tänu sellele olen ma täna siin," räägib Heleza.

Plaadil teevad kaasa ka Pluuto, Säm ja An-Marlen. Plaadi lood produtseeris Karl Killing, kes vastutas ka miksi eest ning teeb kaasa albumi nimilool. Masterdas Jonas Karlsson.

Heleza alustas sooloartistina tegutsemist möödunud kümnendi lõpus. Esimese singli "Ma ei tea kes ma olen" avaldas ta 2020. Enne seda oli Heleza osa räpiduost Hoax, kes mängis hittidega "Ära enam hella" ja "Okei" olulist rolli möödunud kümnendi kaasaegse hiphopi buumis. Varem kuulus Heleza ka Universali ja Sony ridadesse.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

OTSEÜLEKANNE

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:51

Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemise põhjus oli suur koormus

14:48

Rahvusooper Estonia solistid nõuavad peadirektor Ott Maateni ametist lahkumist Uuendatud

13:56

PÖFF Shortsi rahvusvahelisse võistlusesse jõudis kaks Eesti filmi

13:34

Heleza avaldas debüütalbumi "Mis oleks võinud olla?"

12:36

Galerii: Tallinnas algas Sõltumatu Tantsu festival

10:17

Keelesäuts. Kas kahe keelega peaks alustama võimalikult vara?

10:14

Sinijärve raamatusoovitused: Hollandi krimikirjandusest immuunsüsteemini

08:35

Kaspar Viilup: kas ajakirjandus peaks olema Eesti filmi teenistuses?

08.10

Urmas Vadi: otsin kirjandusest ja kunstist empaatiat

08.10

Otseülekanne kell 18: kunstnike liidu erakorralise oksjon Uuendatud

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14:48

Rahvusooper Estonia solistid nõuavad peadirektor Ott Maateni ametist lahkumist Uuendatud

08.10

Arvo Volmer: jutt usalduse puudumisest Estonias on mulle arusaamatu

08.10

Nobeli kirjanduspreemia pälvis Anne Carson Uuendatud

07.10

Endla teatris jõuab Andrus Vaariku käe all lavale "Rahauputus"

08.10

Otseülekanne kell 18: kunstnike liidu erakorralise oksjon Uuendatud

08.10

Pildid: Kristjan Järvi astus Hamburgis lavale koos Briti popstaari Calum Scottiga

08.10

Kunstnike liidu toetusoksjon peatati võimaliku küberrünnaku tõttu Uuendatud

08:35

Kaspar Viilup: kas ajakirjandus peaks olema Eesti filmi teenistuses?

08.10

Hanneleele Kaldmaa: Nobeli pälvinud Anne Carsonit on raske raamidesse mahutada

08.10

Galerii: Rakvere linnuses jõuab publiku ette Peeter Raudsepa lavastus "Agnes Dei"

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo