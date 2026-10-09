Heleza avaldas debüütalbumi "Mis oleks võinud olla?"

Plaadifirma Kurvad uudised records andis reedel, 9. oktoobril välja oma esimese albumi "Mis oleks võinud olla?". Plaadi produtsent on Karl Killing.

Üheksast loost koosnev album võtab kokku viimase pooleteise aasta Heleza elust: ühe pika suhte lõppemise, iseseisvumise, ebamugavad eneseanalüüsid, valu ja hirmud, aga ka iseenda uuesti tundmaõppimise. Artisti sõnul on album lugu sellest, kuidas millegi lõpp võib aja jooksul osutuda hoopis uue alguse lähtepunktiks.

"Minu arust on ilus panna muusikasse enda valu ja hirme, et lõpuks neist tunnetest lahti lasta, sest just see on viis, kuidas ma suutsin sellega toime tulla, seda protsessida ja tänu sellele olen ma täna siin," räägib Heleza.

Plaadil teevad kaasa ka Pluuto, Säm ja An-Marlen. Plaadi lood produtseeris Karl Killing, kes vastutas ka miksi eest ning teeb kaasa albumi nimilool. Masterdas Jonas Karlsson.

Heleza alustas sooloartistina tegutsemist möödunud kümnendi lõpus. Esimese singli "Ma ei tea kes ma olen" avaldas ta 2020. Enne seda oli Heleza osa räpiduost Hoax, kes mängis hittidega "Ära enam hella" ja "Okei" olulist rolli möödunud kümnendi kaasaegse hiphopi buumis. Varem kuulus Heleza ka Universali ja Sony ridadesse.