Galerii. Vene Teatris esietendub "Ruslan ja Ludmilla"

Lavastajaks on Venemaa teatripreemia "Kuldne Mask" kuuekordne nominent Deniss Azarov.

"Ruslan ja Ludmilla" on poeem, mille süžee põhineb väljamõeldud vene eeposel. Muistendit Ruslanist ja Ludmillast ei ole kunagi olemas olnud, selle mõtles Aleksandr Puškin ise välja. Autor toetub oma fantaasiale võttes appi rahvaluule ja folkloori elemente.

Teatri sõnul on lavastuse žanr mänguline teater, kus puudub psühholoogiline realism, kus igal näitlejal on täita kindel roll. "Muidugi teatud kohas kehastab üks näitleja Ruslani ja teine Tšernomori, aga üldiselt on tegemist mängulise struktuuriga. See aitab loo sisu kommenteerida ja liikuda süžeeliini mööda nii, et ei teki vajadust liigselt süüvida ristiusu-eelse Venemaa olustikku," teatab tutvustus.

Vaatajate ees on 21. sajandi loomeinimesed, kes püüavad uudselt ja novaatorlikult tõlgendada ning kommenteerida Puškini teksti. Ühest küljest on Deniss Azarovi lavastus täis huumorit, nalja ja Puškinile omast ülemeelikust, teisest küljest aga tõuseb siin esile vene eepose pärimusmaastiku aluskiht, mis ei jää alla vanakreeka eepostele ning mis kannab endas olulisi märgilisi tähendusi.

Lavastus on ka muusikaline. Helitaust koosneb kolmest kihist. Siin on Vene Teatri muusikajuhi Aleksandr Žedeljovi autorimuusika, mis šamanistliku posimise motiividel müstilist õhustikku loob. Lisaks kõlab etenduses vene rahvamuusika ning samuti kaasaja muusika hiphopist rockini. Esitatakse ka hitte, näiteks rockansambli Kino ja Elton Johni loomingust.

Lavakujundus loob ettekujutuse Vene datšast (suvilast), mis meenutab tumedais toones pooleldi avatud paviljoni, kus tänapäeva inimesed aega veedavad ning muu hulgas mängivad läbi Ruslani ja Ludmilla lugu, arutledes samal ajal slaavi mütoloogia teemadel.

Lavastaja Deniss Azarov on lõpetanud Venemaa Teatrikunsti Instituudi GITIS (RATI) režissööri erialal (juhendaja Venemaa rahvakunstnik J. Raichelhaus)

Ta on kuus korda esitatud Kuldse Maski preemia nominendiks, sealhulgas parima ooperilavastaja kategoorias.

Azarovi lavastused on osalenud festivalidel Venemaal, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Horvaatias. Ta on teinud koostööd järgmiste teatritega: Gogoli Keskus, Volkovi Teater, Meierholdi Keskus, Novaja Opera, Helikon-Opera, Suur Teater, Kaasaegse Näidendi Kool, Krasnõi Fakel (Punane tõrvik).