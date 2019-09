Anastasios Veloudis: minu kunst on teekond tundmatusse

Kreeka disaineri ja visuaalkunstniku Anastasios Veloudise kunstipraktika on pidevalt liikunud abstraktsete ja mittesõnaliste, metafoorsete vormide poole. Vaskjala Loomeresidentuuris viibimise ajal uurib ta kohapealt leitud ja ära visatud materjalide potentsiaale, mille abil luua uusi visuaalseid narratiive. Intervjuus selgitas ta oma loomeprotsessi lähemalt.

Mis toob sind Vaskjalga ja kuidas sattusid Eestisse?

Leidsin Vaskjala residentuuri veebis ja registreerusin nende avatud residentuuri kutsele lootuses tulla Eestisse, et saaksin selles inspireerivas kohas teha tööd enda projektidega.

Oled õppinud erinevaid kunsti erialasid ning sinu tööd on üsna abstraktsed ja kasutad erinevaid segatehnikaid nende tegemisel. Kui alustad tööd, on sul selge ettekujutus lõpptulemusest, või lähevad asjad paika samm-sammult?

Ma olen alati huvitunud erinevate ja uute meetodite ning tehnikate õppimisest ja avastamisest. Mu loomine on kannustatud abstraktsetest, metafooridele rajatud mittesõnalistest ideedest ja kasutan lõpptulemuste saavutamiseks mitmekesiseid vahendeid, alates akrüül- ja paberkollaažidest kuni fotograafia ja videoni. Oma töid ma ei planeeri detailselt ette, kogu protsess on pigem üks katkematu meditatsioon. Pidevaks väljakutseks on lisanduvate elementide balanseerimine ja lisamine töösse.

Mis sind inspireerib? Mis on su loovuse peamine allikas?

Ma püüan tasakaalustada rahu ja kaost. Selline pidev püüdlus kasutamaks iga spontaanset ja irratsionaalset muutust loomeprotsessis uue inspiratsiooni saamiseks. Mu viimase aja töödes mängivad selles osas suurt rolli juhuslikult leitud ja mujal kõlbmatuks hinnatud materjalide kasutamine.

Kes on sinu suurimad mõjutajad või lemmikud kunstis, muusikas ja nii edasi?

Muusika on väga oluline sütitaja ja kuulan palju new age ning instrumentaalmuusikat. Erilised lemmikud on Kitaro, Vangelis ja Lisa Gerrardi teosed. Kunstnike nimekiri saaks väga pikk, alates abstraktse kunsti pioneerist Wassily Kindinskist kuni James Turrelli, Bill Viola ja Michelangelo Pistolettoni, kui nimetada vaid mõned.

Kasutad äravisatud asju või siis erinevate materjalide ülejääke. Mis on olnud kõige intrigeerivam leid millest sai Sinu teos?

Taoliste materjalide potentsiaaliga tutvusin suhteliselt hiljaaegu, kui käisin ühel kursusel Londoni kuninglikus kunstikolledžis. Sealt sain tõuke, kuidas liikuda maalimiselt installatsioonide tegemisele ja see kõik oli suhteliselt juhuslik. Täpselt sedasorti juhuslik, mida olen oma töödes otsinud ja ihaldanud.

Esimene leitud materjal oli üks suhteliselt suvaline kolm meetrit pikk paberist toru, mis vedeles mu ateljee lähedal prügikastis. See toru inspireeris mind kasutama taolisi materjale. Põnev on avastada ja leiutada viise, kuidas selliseid materjale kokku liita ning viimistleda terviklikuks teoseks.

Mis on su looming peamine sõnum või sinu kunsti filosoofia?

Ma otsin kunstis viise, et dešifreerida enda visioone seninägematute ja keeruliste emotsioonide ning reaalsuse tõlgendustena. See on teekond tundmatusse, jätan maha ratsionaalsuse vaimu ja kutsun vaatajaid kaasa puhta tähelepanu ruumi või alasse.