Uus plaat Kadri Voorand "In Duo With Mihkel Mälgand" (Avarus) 8/10

Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandi koostöö on tunnistus kahe muusiku suurepärasest enesetunnetusest, mis kõlab hiljutisel kauamängival mängleva kerguse ja energiaga. Plaat koosneb lugudest, mis on pigem popiliku ülesehitusega, kuid Voorandi ja Mälgandi stiilideülene interpretatsioon on siiski neile omaselt jazzilik, jättes nii ruumi ettearvamatutele lahendustele. Tegemist on hoogsa kuulamisega, milles on tundelisust ja õhulisust ning kus erinevate instrumentide (kalimba, viiul, tšello) kooskõlad loovad kihistusi, mis annavad kokku kireva helipaleti.

Voorandile iseloomulikult on lood rikastatud intensiivsuse, häälevarjundite, julge esituse ja improvisatsiooniga, ent samas on ta vaoshoitum, kui kuulajad on varasemast harjunud. Mälgandi mäng on gruuviv ("I Must Stop Eating Chocolate"), täpne ("They Don't Really Care About Us") ja erinevate mänguvõtete kasutusel alusmaterjali toetav.

Külalisesinejatena astuvad albumil üles NOËP, kes laenab vokaali loole "What If I Did Kill You", ning Marek Talts kitarril ja Ahto Abner trummidel progressiivses ja kohati rokilikus palas "Kuldrenett".

Äramärkimist väärivad veel lood "Õhtu" Kersti Merilaasi sõnadele, "Still In Love" ja "Where Would You Be", mis on ülesehituselt õhulise atmosfääriga.

Kadri Voorandi "In Duo with Mihkel Mälgand" on pingestatud, kuid siiski elujaatava suhtumisega kuulamine, mis tõestab taas kodumaise džässi variatiivsust.