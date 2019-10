Endlas saab lavaküpseks Läti noore dramaturgi draama "Daamid"

"Ma soovitan inimestel seda vaatama tulla, sest see peegeldub päris ilusti seda, mis võib kodudes toimuda. Ja võib-olla see tükk ei anna konkreetseid vastuseid, ega ehk see paneb inimesi mõtlema selle üle," ütles Kiti osatäitja Jane Napp "Aktuaalsele kaamerale".

Lavaoo autor Justine Klava võitis sellega 2016. aastal Läti parima algupärandi preemia. Lavastaja Enn Keerd tõdes, et vaatamata näitemängu näilisele lihtsusele tõstatab ta tõsiseid küsimusi. Pealkiri "Daamid" ei tähenda, et tegemist oleks daamidega, selgitas autor lavastajale.

"Ta ütles nimelt, et selle pealkirja puhul on tubli annus irooniat. Et siin peaks olema pigem jutumärgid. Kõik need kolm naist tahaksid olla daamid, nad tahaksid, et nendesse suhtutaks nagu daamidesse, samas nad ise väga suuri jõupingutusi ei tee, et teistesse samamoodi suhtuda," selgitas Keerd.

Näidend tõstatab Keerdi hinnangul küsimuse, kui palju tohib teist inimest aidata.

"Daamid" esietendub 5. oktoobril.